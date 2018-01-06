14:48 06.01.2018 | Культура | Новости
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В США началось голосование за выдвижение фильмов на "Оскар"

Американская киноакадемия приступила к голосованию за фильмы, которые станут претендентами на премию "Оскар". Об этом сообщает издание Gold Derby.

В США началось голосование за выдвижение фильмов на

Примечательно, что участвовать в борьбе за "Оскар" будет 341 полнометражный художественный фильм. Бюллетени киноакадемиков будут приниматься до 12 января включительно.

Объявление номинантов во всех категориях пройдет 23 января, финальное голосование состоится с 20 по 27 февраля.

Уже известно, что юбилейная 90-я церемония вручения наград кинопремии из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми состоится немного позже обычного – 4 марта в театре "Долби".

Проводить ее будет второй год подряд американский телеведущий, актер и комик Джимми Киммел.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала шорт-лист претендентов н "Оскар" в категории "Лучшие спецэффекты".

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