В США началось голосование за выдвижение фильмов на "Оскар"

Примечательно, что участвовать в борьбе за "Оскар" будет 341 полнометражный художественный фильм. Бюллетени киноакадемиков будут приниматься до 12 января включительно.

Объявление номинантов во всех категориях пройдет 23 января, финальное голосование состоится с 20 по 27 февраля.

Уже известно, что юбилейная 90-я церемония вручения наград кинопремии из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми состоится немного позже обычного – 4 марта в театре "Долби".

Проводить ее будет второй год подряд американский телеведущий, актер и комик Джимми Киммел.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала шорт-лист претендентов н "Оскар" в категории "Лучшие спецэффекты".