Умер актер Джон Пол Стюер из сериала Star Trek

Отмечается, что Стюер умер еще 1 января, однако о его смерти стало известно только через четыре дня.

Стюер родился в Калифорнии, начал сниматься в кино в три года. В 1990 году он сыграл в сериале "Звездный путь" (Star Trek) Александра Роженко — сына Ворфа, офицера Звездного флота. Его взяли в сериал, так как он оказался единственным ребенком на пробах, способным спокойно просидеть три часа, пока ему наносили грим.

Затем он исполнил роль Квентина Келли в сериале "Грейс в огне", а в 1994-м сыграл в фильме "Маленькие гиганты".

Тем не менее Стюер решил не продолжать актерскую карьеру, а занялся ресторанным бизнесом и играл в музыкальной группе P.R.O.B.L.E.M.S. Музыканты из группы и объявили о его смерти. По их словам, он всегда был в хорошем настроении и всего за год сделал для них очень много.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в возрасте 87 лет ушел из жизни британский актер Элфи Кертис, сыгравший доктора Корнелиуса Эвазана в фильме "Звездные войны". Отметим, что в четвертом эпизоде фантастической саги персонаж Кертиса с изуродованным лицом появляется в небольшой сцене в забегаловке города Мос-Эйсли на Татуине. Он хвастается перед Люком Скайуокером, что приговорен к смертной казни в 12 звездных системах.