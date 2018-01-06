21:00 06.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с приближающимся Рождеством. Слова текста поздравления он разместил на своей странице в Facebook.

Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Украинский гарант пожелал всем украинским семьям крепкого казацкого здоровья и удачи, а Украине мирного неба над головой. Порошенко напомнил о старой традиции славян о завершении рождественского поста. В этот день на столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов. Украинцы также на Святый вечер готовят кутью с орехами, пшеницей, медом и обязательно маком. В этот день люди отправляются колядовать в разные дома, прославляя приход на землю Иисуса Христа.

"Пусть во всех украинских семьях царит уют, счастье и любовь", - говорится в уведомлении президента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ночь на воскресенье, седьмое января, работа наземного столичного пассажирского транспорта и метрополитена будет продлена на три часа. 

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