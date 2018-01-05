В канун Рождества французский певец спел на украинском – ВИДЕО
Известный французский певец Поль Манондиз специально к Рождеству подготовил тематическую песню и даже снял клип на нее.
Ролик был опубликован на YouTube-канале MusicVideoUA.
Описание песни о великом чуде, которое случается именно тогда, когда его не ждешь. О любви, которая способна раскрыть истинный смысл жизни.
По словам исполнителя, на запись песни и съемки клипа у него ушло рекордно мало времени.
"Совершенно неожиданно ко мне попала Рождественская песня. Услышав мелодию, сразу представил будущий клип. Примерно две недели на запись с детьми в студии, аранжировка, снятие клипа и монтаж", - сказал он.
В конце композиции дети, которые принимали участие в записи, поздравили украинцев с Рождеством и пожелали мира, любви, благополучия всем соотечественникам.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", видеоклип на известную рождественскую песенку Jingle Bells на украинском языке в исполнении группы "Шпилясті кобзарі" набрал более миллиона просмотров в YouTube. Видео было опубликовано на канале YouTube в декабре 2015 года. Слова украинской версии принадлежат поэтессе Оксане Боровец.
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