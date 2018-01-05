В канун Рождества французский певец спел на украинском – ВИДЕО

Ролик был опубликован на YouTube-канале MusicVideoUA.

Описание песни о великом чуде, которое случается именно тогда, когда его не ждешь. О любви, которая способна раскрыть истинный смысл жизни.

По словам исполнителя, на запись песни и съемки клипа у него ушло рекордно мало времени.

"Совершенно неожиданно ко мне попала Рождественская песня. Услышав мелодию, сразу представил будущий клип. Примерно две недели на запись с детьми в студии, аранжировка, снятие клипа и монтаж", - сказал он.

В конце композиции дети, которые принимали участие в записи, поздравили украинцев с Рождеством и пожелали мира, любви, благополучия всем соотечественникам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", видеоклип на известную рождественскую песенку Jingle Bells на украинском языке в исполнении группы "Шпилясті кобзарі" набрал более миллиона просмотров в YouTube. Видео было опубликовано на канале YouTube в декабре 2015 года. Слова украинской версии принадлежат поэтессе Оксане Боровец.