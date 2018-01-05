01:00 05.01.2018 | Культура | Новости
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Известная голливудская актриса вышла замуж за свою подругу - ФОТО

Голливудская звезда Эллен Пейдж вступила в брак со своей подругой Эммой Портнер.

Известная голливудская актриса вышла замуж за свою подругу - ФОТО

Своим счастьем она поделилась на странице в Instagram, подкрепив пост фото обручальных колец.

"Не могу поверить, что теперь я могу называть эту невероятную женщину своей женой", — написала актриса. Где и когда было сыграно торжество, не сообщается.

Отмечается, что впервые девушек увидели вместе летом 2017 года.

А о своей сексуальной ориентации Пейдж заявила еще в феврале 2014 года на конференции в поддержку ЛГБТ-молодежи. Актриса известна по ролям в таких фильмах, как "Джуно", "Начало", "Люди Икс".

Ее избранница Эмма Портнер работает хореографом в танцевальной школе.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Австрии с первого января 2019 года смогут однополые пары заключать официальный брак точно так же, как и гетеросексуальные. Такое постановление узаконил Конституционный суд Австрии.

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