Издание Vulture составило список лучших сериалов 2017 года

Лидером среди топовых кинолент оказался сериал "Твин Пикс" культового режиссера Дэвида Линча. Третий сезон с продолжением истории о пропаже и убийстве школьницы Лоры Палмер вышел спустя 26 лет после показа предыдущего сезона. В него вошли 18 серий, снятых самим Линчем.

Также в топ-10 попали : Оставленные / The Leftovers, Все к лучшему (Перемены) / Better Things, Отжиг / The Get Down, Конь БоДжек / BoJack Horseman, Двойка / The Deuce, Молодой Папа / Young Pope, Самурай Джек / Samurai Jack, Чокнутая бывшая (Безумная бывшая девушка) / Crazy Ex-Girlfriend, Шоу Кармайкла / The Carmichael Show.

Кстати, легендарный американский режиссер Дэвид Линч побывал в Киеве. Он прилетел в Украину на частном самолете. Организаторы встречи подарили ему каравай мира - соответствующая надпись на украинском и английском языках нанесена прямо на хлебе.

А еще режиссеру сериала "Твин Пикс" вручили голубую розу, ведь она является одним из элементов мистической телесаги.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", эксперты мониторинга файлообмена Torrent Freak, определили лидирующий по пиратским скачиваниям в 2017 году. Первенство досталось американскому фантастическому сериалу "Игра престолов".