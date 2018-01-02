Рождественские колядки зазвучали в необычном стиле – ВИДЕО
Украинские музыканты рок рок-варьяте "КораЛЛі" поздравили всех с новогодними и рождественскими праздниками необычайным образом, они выпустили колядки в роковой обработке "Рок-коляди До Різдвяних Свят!".
В своем репертуаре они представили четыре песни: "Небо і Земля", "Ой на ріці на Йордані", "Чи дома-дома" и "Меланка".
В своей музыке группа использует традиционные музыкальные инструменты – флейты и трембиты.
Как рассказал лидер группы The Doox Максим Бережнюк, оригинальная идея осовременить всем известные рождественские песни у молодых людей пришла очень спонтанно, для того чтобы создать более рождественское настроение.
Получилось довольно интересно и современно, поэтому песня придется по вкусу как старшему поколению, так и молодежи.
Музыканты играют народные колядки с европейскими корнями и традициями.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", видеоклип на известную рождественскую песенку Jingle Bells на украинском языке в исполнении группы "Шпилясті кобзарі" набрал более миллиона просмотров в YouTube. Видео было опубликовано на канале YouTube в декабре 2015 года.