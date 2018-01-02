Джамала подвела итоги за 2017 год - ФОТО

Как отметила певица, что 2017 год был очень счастливым и наполненным радостными событиями. А именно в ее личной жизни, которая в 2017-м году вышла замуж и сейчас беременна первенцем.

Творческая жизнь артистки также была не менее бурной. Были потрясающие сольные концерты, вышли не менее крутые синглы I Believe in U, "Любить", "Скучаю", которые нашли своего слушателя. А еще более важным событием для страны было Евровидение, на котором Украина, несмотря на все сложности, успешно провела конкурс.

"Многие говорят, что 2017-й год был тяжелым. Мне кажется, люди быстро забывают хорошее и фокусируются на негативе. А хорошего и плохого в нашей жизни всегда поровну. 2017-й для меня один из самых счастливых", - говорит звезда.

Джамала поблагодарила всех, кто помогал ей в 2017-м году.

"Моя самая большая благодарность поклонникам, которые ждут новых песен, клипов и концертов, следят за моим творчеством и искренне радуются каждой победе! Будьте счастливы!" – пожелала она.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская певица и победитель Евровидения 2016 Джамала поделилась своим видением, кто будет представлять Украину на сцене Евровидения 2018.