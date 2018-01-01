В Маниле появился необычный Санта Клаус, - ВИДЕО

В столице Филиппин в Маниле сотрудник дорожной патрульной службы полиции необычным способом поздравил водителей и горожан столицы. Об этом передает "Настоящее время" с ссылкой на информационное агентство Reuters.
Патрульный регулировщик Инохас выходит на улицы Манилы каждый день, однако в преддверии Рождества и новогодних праздников он решил напомнить водителям о настроении, которое должно посетить каждого филиппинца. Мужчина променял свой ежедневный костюм строгого регулировщика на одежду Санта Класуса с красными помпонами, шапкой, белой бородой и усами. Инохас собирается выходить в таком костюме на время новогодних праздников. Примечательно, что на участке дороги, где работает регулировщик значительно уменьшилось количество аварий и пробок.
Начальство против такой инициативы своего сотрудника не против, а водители даже рады.
Сам же Инохас утверждает, что его работа порой очень скучная, но пользы приносит очень много, а потому необходимо разнообразить рабочий процесс подобными яркими акциями.
"И мне не скучно, и водителям весело", - резюмирует Инохас.
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