02:00 01.01.2018 | Общество | Новости
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В Маниле появился необычный Санта Клаус, - ВИДЕО

В столице Филиппин в Маниле сотрудник дорожной патрульной службы полиции необычным способом поздравил водителей и горожан столицы. Об этом передает "Настоящее время" с ссылкой на информационное агентство Reuters.

В Маниле появился необычный Санта Клаус, - ВИДЕО

Патрульный регулировщик Инохас выходит на улицы Манилы каждый день, однако в преддверии Рождества и новогодних праздников он решил напомнить водителям о настроении, которое должно посетить каждого филиппинца. Мужчина променял свой ежедневный костюм строгого регулировщика на одежду Санта Класуса с красными помпонами, шапкой, белой бородой и усами. Инохас собирается выходить в таком костюме на время новогодних праздников. Примечательно, что на участке дороги, где работает регулировщик значительно уменьшилось количество аварий и пробок.

Начальство против такой инициативы своего сотрудника не против, а водители даже рады. 

Сам же Инохас утверждает, что его работа порой очень скучная, но пользы приносит очень много, а потому необходимо разнообразить рабочий процесс подобными яркими акциями.

"И мне не скучно, и водителям весело", - резюмирует Инохас.

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