Названы самые кассовые актеры 2017 года

Соответствующая информация появилась на данных сайта Box Office Mojo.

Отметим, что вторую позицию занимает актер Дуэйн Джонсон, благодаря участию в "Форсаже 8". При этом замыкает тройку лидеров актриса Галь Гадот, сыгравшая в фильмах "Чудо-женщина" и "Лига справедливости".

Также в первую десятку рейтинга вошли и такие актеры, как Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", приближается самая сказочная пора в году, когда каждый ждет исполнения желаний и искренне верит в чудеса. Поэтому, предлагаем посмотреть лучшие новогодние и рождественские фильмы, которые помогут в полной мере ощутить приближение праздника и получить заряд позитивных эмоций на год вперед.