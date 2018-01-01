05:00 01.01.2018 | Культура | Новости
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Названы самые кассовые актеры 2017 года

Российское издание журнала Forbes составило рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Так, фаворитом в этом списке оказался Вин Дизель — общие сборы лент с его участием составили 1,6 миллиарда долларов, а самым кассовым оказался фильм "Форсаж 8".

Названы самые кассовые актеры 2017 года

Соответствующая информация появилась на данных сайта Box Office Mojo.

Отметим, что вторую позицию занимает актер Дуэйн Джонсон, благодаря участию в "Форсаже 8". При этом замыкает тройку лидеров актриса Галь Гадот, сыгравшая в фильмах "Чудо-женщина" и "Лига справедливости".

Также в первую десятку рейтинга вошли и такие актеры, как Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", приближается самая сказочная пора в году, когда каждый ждет исполнения желаний и искренне верит в чудеса. Поэтому, предлагаем посмотреть лучшие новогодние и рождественские фильмы, которые помогут в полной мере ощутить приближение праздника и получить заряд позитивных эмоций на год вперед.

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