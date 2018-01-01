Какие места стоит посетить в Киеве на новогодние праздники

Классически встречать Новый Год киевляни будут на Софийской площади. А вот седьмого января 2018 на площади состоится и рождественский концерт и шествие новогодних эльфов.

С 16 декабря 2017 до 15 января 2018 в Мариинском парке состоится ряд активностей, в частности, городские власти соорудили небольной городок "Санты", где детвора сможет вместе с родителями отдохнуть и ощутить новогоднее настроение.

С 23 декабря 2017 до 14 января 2018 киевляне и туристс смогут посетить в Центральном парке культуры города специальный фэст, на котором музыкальные коллективы будут исполнять новогодние и рождественские песни.

А девятого января 2018 все желающие смогут посетить Праздничную тематическую ярмарку на Подоле, которая протянется от Контрактовой до Почтовой площади.

На 10 января запланированы Всеукраинские соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты - 2018", которые пройдут около школы легкоатлеческой подготовки.