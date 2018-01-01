Как Netflix подбирают фильмы на Новый Год

Компания очень внимательно и с уважением относится к своим зрителя, а потому при подборе сериала или фильма используется сугубо индивидуальный подход. Составляется специальная статистика и выборка на основе системы персонализации рекомендаций. На главной странице кинопортала есть система оценки фильма и его качества. Все это сделано для того, чтобы заинтересовать пользователя, показать ему, что фильм или сериал соответствует его интересам и его стоит посмотреть.

Для каждого отдельного фильма подбирается обложка определенного цвета. В зависимости от него другие пользователи смогут увидеть, хорош ли фильм, много ли людей просматривают его и другие характеристики - продолжительность, оценки пользователей и кинокритиков, комментарии и прочее. Подобный подход будет использоваться и в 2018 году, а дизайн самого сайта будут улучшать.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Netflix начала снимать фильм о жизни украинских заключенных в СИЗО.