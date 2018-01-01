Imagine Dragons впервые дадут концерт в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба GAS Concert.

Как известно, данное выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve. В частности, это уже третий альбом коллектива.

В пресс-службе также говорится, что Imagine Dragons были основаны в 2008 году в Лас-Вегасе. А уже в 2012 году вышел дебютный альбом Night Visions с лид-синглом Radioactive. Песня принесла группе мировую славу и премию Grammy в номинации "Лучшее рок-исполнение". Кроме того, журнал Rolling Stone назвал Radioactive – "самым большим рок-хитом года".

В свою очередь второй альбом американцев Smoke + Mirrors стартовал с первого места чарта Billboard 200. При этом третий альбом Evolve вышел в 2017 году. В его поддержку Imagine Dragons отправились в мировое турне, где в планах посетит и украинскую столицу. Таким образом, это еще раз подтверждает статус одной из главных стадионных групп мира.

Вообщем-то, сейчас на счету Imagine Dragons более 20 международных музыкальных наград и около 80 номинаций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", концерт российского рэпера Басты, который должен был состояться первого декабря в киевском клубе Stereo Plaza, отменили.