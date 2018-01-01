17:00 01.01.2018 | Культура | Новости
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Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года

Популярный американский журнал Esquire составил рейтинг из самых ожидаемых сериалов 2018 года. В списке фигурируют новый сезон "Американской истории преступлений" об убийстве Джанни Версаче и мистическое телевизионное шоу "По ту сторону".

Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года

Отметим, что представители СМИ также в этот список включили научно-фантастический сериал "Видоизмененный углерод", супергеройский боевик "Черная молния", и драму "Чи".

В то же время кинокритики выбрали лучший фильм года. В частности, на первом месте лидирует комедия "Хорошие девчонки". Вслед за этим фильмом идет перезапуск ситкома "Розанна", документальный сериал о Земле "Этот странный камень" от National Geographic, "Шоу Вана Джонса", сериал по мотивам фильма "Смертельное влечение", комедии 2 Dope Queens  и Grown-ish.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Пронто Фильм" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки полнометражному художественному фильму "Довбуш". 

Режиссер картины – известный украинский кинематографист, автор фильма "Поводырь" Олесь Санин. Сценарий написали Василий Портяк, Максим Черныш и Олесь Санин. Продюсирует фильм Максим Асадчий.

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