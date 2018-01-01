Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года

Отметим, что представители СМИ также в этот список включили научно-фантастический сериал "Видоизмененный углерод", супергеройский боевик "Черная молния", и драму "Чи".

В то же время кинокритики выбрали лучший фильм года. В частности, на первом месте лидирует комедия "Хорошие девчонки". Вслед за этим фильмом идет перезапуск ситкома "Розанна", документальный сериал о Земле "Этот странный камень" от National Geographic, "Шоу Вана Джонса", сериал по мотивам фильма "Смертельное влечение", комедии 2 Dope Queens и Grown-ish.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Пронто Фильм" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки полнометражному художественному фильму "Довбуш".

Режиссер картины – известный украинский кинематографист, автор фильма "Поводырь" Олесь Санин. Сценарий написали Василий Портяк, Максим Черныш и Олесь Санин. Продюсирует фильм Максим Асадчий.