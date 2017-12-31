03:00 31.12.2017 | Общество | Новости
100183129:roman

Ринго Старр стал обладателем почетного звание рыцаря

Бывшего барабанщика группы The Beatles, британского музыканта Ринго Старра британская королева Елизавета наградила рыцарским орденом. Об этом передает Sky News.

Ринго Старр стал обладателем почетного звание рыцаря

Ринго получил звание "сэра" лично с рук британской королева. Примечательно, что раньше этим титулом владел и его коллега из The Beatles Пол Маккартни. Также рыцарскими мантиями Елизавета наградила соучредителя группы Bee Gees Барри Гибба, бывшего вице-премьера Ника Клегга и автора War Horse Майкла Мурпурго. 

Сам Старр довольно бурно отреагировал на данное событие: "Это круто! Для меня это большая честь и удовольствие - быть признанным за мою музыку и мою благотворительность". Сам музыкант хоть и давно завершил свои выступления для широкой публики, но для благотворительных концертов он еще раз готов достать свои барабанные палочки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на 71 году жизни в своем доме в Калифорнии умер известный солист американской группы The Tokens Митч Марго

Поделиться
Читайте также:
 
В Ракке жители наткнулись на массовые захоронения План градостроительства Киева почти готов, - Кличко Навальный не станет главным соперником Путина на грядущих выборах Зидан стал лучшим тренером года
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив