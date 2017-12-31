Ринго Старр стал обладателем почетного звание рыцаря

Ринго получил звание "сэра" лично с рук британской королева. Примечательно, что раньше этим титулом владел и его коллега из The Beatles Пол Маккартни. Также рыцарскими мантиями Елизавета наградила соучредителя группы Bee Gees Барри Гибба, бывшего вице-премьера Ника Клегга и автора War Horse Майкла Мурпурго.

Сам Старр довольно бурно отреагировал на данное событие: "Это круто! Для меня это большая честь и удовольствие - быть признанным за мою музыку и мою благотворительность". Сам музыкант хоть и давно завершил свои выступления для широкой публики, но для благотворительных концертов он еще раз готов достать свои барабанные палочки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на 71 году жизни в своем доме в Калифорнии умер известный солист американской группы The Tokens Митч Марго.