Одиннадцать лучших фильмов с новогодней атмосферой - ВИДЕО

Один дома

История о Кэвине, которого родители забыли дома и уехали в рождественское путешествие, является неизменной спутницей рождественских праздников, начиная с 1990 года, когда впервые вышла на экраны. Крису Коламбусу удалось не только с юмором показать сражение Кэвина с "мокрыми бандитами", но и показать, насколько важна поддержка близких.

Вечера на хуторе близ Диканьки, 1961

Киносказка, Александр Роу

Гоголевская рождественская классика, снятая "мастером киносказки" Александром Роу.

Экранизация рассказа Ночь перед Рождеством, повествует о кузнеце Вакуле, который из любви к красавице Оксане, дочери богатого козака Чуба, оседлал самого черта, чтобы достать любимой девушки черевички царицы прямиком из столицы - Санкт-Петербурга.

Бэтмен возвращается, 1992

Фантастический боевик, Тим Бертон

Завораживающая рождественская атмосфера в контрастных мрачных декорациях Готэма. Главные антогонисты Бэтменя - легендарные Женщина-кошка и Пингвин, роль которых исполняют великолепные Мишель Пфайффер и Дени Де Вито.

Восемь женщин, 2001

Рождественский мюзикл, Франсуа Озон

Сюжет повествует о семье, которая собирается в большом доме для празднования Рождества и обнаруживает главу семейства убитым.

Дочери, сестры, бабушки и служанки остаются запертыми в доме, подозревая друг друга в преступлении, обвиняя и оправдываясь посредством песенных и танцевальных сцен.

Провокационный режиссер Франсуа Озон для каждой из восьми красавиц подготовил свою музыкальную тему, которые создал композитор Кришна Леви, а для зрителей - абсолютно неожиданный финал.

Морозко, 1964

Киносказка, Александр Роу

Еще один шедевр "мастера киносказок" Роу по мотивам русских народных сказок. Культовый режиссер Стивен Спилберг говорил, что фильм Морозко был предтечей многих киношедевров Голливуда. А на Каннском кинофестивале фильм получл Гран-при.

Сказка рассказывает о доброй девушке Настеньке, которую злая мачеха заставляла работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес.

В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя.



И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко.

Чудо на 34-й улице, 1947

Комедия, Джордж Ситон

Один из самых популярных в США фильмов о Рождестве. Внесен в Национальный реестр наиболее значимых фильмов. Получил три Оскара и два Золотых глобуса.

В центре сюжета шестилетняя девочка, которой мама рассказа, что Санта Клауса не существует, а подарки детям дарят родители. Но права ли мама?

Реальная любовь, 2003

Трагикомедия, Ричард Кертис

Сюжет этого одновременно романтичного и рождественского фильма состоит из 9 разных любовных историй, которые развиваются каждая сама по себе, но иногда их герои сталкиваются между собой.

Великолепный актерский состав, переплетение сюжетных линий, особый английский юмор, замечательные песни и, конечно же, любовь создадут то самое особое рождественское настроение.

Счастливого Рождества, 2005

Военная драма, Кристиан Карьон

Фильм основан на реальных событиях времен Первой мировой войны, вошедших в историю как Рождественское перемирие.

В центре сюжета четверо людей - шотландский священник, французский лейтенант, немецкий тенор и его возлюбленная. Они оказались в самом сердце спонтанного братства, возникшего между траншеями немцев, англичан и французов.

Ружья были оставлены на дне окопов, а сами солдаты и офицеры вышли навстречу друг другу, чтобы обменяться сигаретами, разделить шоколад и пожелать друг другу: "Счастливого Рождества!"