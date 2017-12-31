22:35 31.12.2017 | Культура | Новости
100182745:nastya

Эксклюзивное исполнение известной рождественской песни стало хитом – ВИДЕО

Сеть "взорвал" видеоролик, на котором женщина необычно исполняет всемирно известную рождественскую песню.

Эксклюзивное исполнение известной рождественской песни стало хитом – ВИДЕО

Женщина одета в свитер с колокольчиками, на которых она исполнила рождественскую композицию Carol of the Bells.

Примечательно, что видеозапись за пять дней на канале в YouTube свыше трех миллионов просмотров.

Carol of the Bells - рождественская песня, которая является адаптацией украинской народной песни "Щедрик", получившей большую популярность в обработке украинского композитора Николая Леонтовича.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", видеоклип на известную рождественскую песенку Jingle Bells на украинском языке в исполнении группы "Шпилясті кобзарі" набрал более миллиона просмотров в YouTube. Видео было опубликовано на канале YouTube в декабре 2015 года. Слова украинской версии принадлежат поэтессе Оксане Боровец.

Поделиться
Читайте также:
 
На помощь семьям погибших силовиков АТО направили 11 миллионов гривен Стало известно, для какого праздника была написана песня Jingle Bells - ВИДЕО В Ковеле с главной елки похитили иллюминацию Одиннадцать лучших фильмов с новогодней атмосферой - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив