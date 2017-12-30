20:00 30.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве прошел собачий марш

В центре Киева прошел марш собак. Об этом передает КГГА.

В Киеве прошел собачий марш

Сообщается, что главной целью марша стала помощь столиным приютам для бездомных животных, особенно собак, которых в Киеве продолжают вылавливать и массово травить. В центре Киеве собралось несколько десятков заядлых любителей собак, люди фотографировали и выставляли своих любимцев на показ. Хозяева четверолапых рассказывали разные особенности своей породы собаки. Множество животных было одето в зимние костюмы с новогодними узорами и рождественской символикой.

"Нас поддержало достаточно киевлян, которые пришли со своими пушистиками сюда", - подвела итоги организатор мероприятия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Киеве прошел "Марш за импичмент" сторонников Саакашвили. Колонна активистов отправилась по центральной улице Хрещатик.

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