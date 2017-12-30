16:16 30.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве начались реставрационные работы на Почтовой площади

Археологи и исследователи начали работы по реставрации и защите археологической памятки на Почтовой площади. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В Киеве начались реставрационные работы на Почтовой площади

Так, киевские археологи ранее заявили об удивительной находке средневекового Киева 9-11 веков на Почтовой площади. На зимний период необходимо защитить деревянные конструкции, однако работы начались только вчера вечером. В результате затягивания процесса консервации древесины для исследователей могут возникнуть проблемы в дальнейшей реставрации во время проведения археологических работ. В центре защиты памяток археологии утверждают, что это уникальная памятка истории, ее больше никогда не удастся восстановить в случае разрушения.

"Как показывает практика, причины находит тот, кто не хочет делать", - написал о ходе работ киевский глава Виталий Кличко.

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