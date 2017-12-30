В Киеве начались реставрационные работы на Почтовой площади

Так, киевские археологи ранее заявили об удивительной находке средневекового Киева 9-11 веков на Почтовой площади. На зимний период необходимо защитить деревянные конструкции, однако работы начались только вчера вечером. В результате затягивания процесса консервации древесины для исследователей могут возникнуть проблемы в дальнейшей реставрации во время проведения археологических работ. В центре защиты памяток археологии утверждают, что это уникальная памятка истории, ее больше никогда не удастся восстановить в случае разрушения.

"Как показывает практика, причины находит тот, кто не хочет делать", - написал о ходе работ киевский глава Виталий Кличко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские власти потребовали от России ускорить процесс возвращения скифского золота в Украину.