03:00 30.12.2017 | Культура | Новости
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Определены лучшие обложки модных журналов 2017 года

Издание Fashionista назвало лучшие обложки глянцевых журналов в 2017 году.

Определены лучшие обложки модных журналов 2017 года

Полный перечень насчитывает 24 обложки, на которых запечатлены разные знаменитости, от Ким Кардашьян в образе Джеки Кеннеди (Interview Magazine) до Лилли Роуз-Депп (CR Fashion Book).

Отмечается, что лучшими были признаны обложка с моделью в хиджабе Халимой Аден в Allure, 73-летней Лорен Хаттон (Vogue Italia) и другие.

Согласно рейтингу в списки лучших вошли четыре обложки с певицей Рианной, в том числе - в журналах Paper и Vogue Paris.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", авторитетный журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых переоцененных голливудских актеров и актрис. Отмечается, что при составлении рейтинга учитываются гонорары и сборы трех фильмов актеров, выпущенных до июня 2017 года.

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