Определены лучшие обложки модных журналов 2017 года

Полный перечень насчитывает 24 обложки, на которых запечатлены разные знаменитости, от Ким Кардашьян в образе Джеки Кеннеди (Interview Magazine) до Лилли Роуз-Депп (CR Fashion Book).

Отмечается, что лучшими были признаны обложка с моделью в хиджабе Халимой Аден в Allure, 73-летней Лорен Хаттон (Vogue Italia) и другие.

Согласно рейтингу в списки лучших вошли четыре обложки с певицей Рианной, в том числе - в журналах Paper и Vogue Paris.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", авторитетный журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых переоцененных голливудских актеров и актрис. Отмечается, что при составлении рейтинга учитываются гонорары и сборы трех фильмов актеров, выпущенных до июня 2017 года.