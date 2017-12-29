14:49 29.12.2017 | Культура | Новости
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Сильвестр Сталлоне показал рождественские фото со своими дочерями - ФОТО

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне провел Рождество в семейном кругу.

Сильвестр Сталлоне показал рождественские фото со своими дочерями - ФОТО

Снимки с празднования были обнародованы на его Instagram-странице. На них актер запечатлен в окружении трех дочерей.

Поклонники актера отметили фото с дочерьми Сталлоне сотнями тысяч лайков и комментариев.

На снимку дочь София (1996 г.р.), Систин (1998) и Скарлет (2002). Девочки родились в браке актера и американской модели Дженнифер Флавин, которая младше супруга на 22 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Папа Римский Франциск произносил рождественскую молитву, в которой просил мира для народов, которые страдают от затяжных конфликтов.

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