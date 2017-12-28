Первая леди Франции возглавила ТОП-10 самых стильных женщин - ФОТО

Также в список вошли актрисы Николь Кидман, Натали Портман, Эмма Стоун, Клэр Фой, Зендая Коулман и Рут Негга, певицы и модели Рианна, Зои Кравитц и Соланж Ноулз.

К выбору лучших из лучших эксперты журнала подходили очень тщательно, оценивали и повседневные, и вечерние выходы знаменитостей. Вместе с тем в рейтинге упомянут экстравагантный очень открытый наряд из тканевых "лепестков" от Comme des Garзons, в котором Рианна появилась в мае на приеме Met Gala, а также ее платье и юбка из денима от Tom Ford, в которых папарацци сняли певицу на улицах Нью-Йорка.

Среди нарядов обладательницы премии "Оскар" Николь Кидман эксперты отметили зеленое "павлинье" расшитое пайетками Rodarte.

Первая леди Франции Бриджит Макрон чаще всего одевается в Louis Vuitton. Однако на фотографии, где она запечатлена во время посещения здания ООН, Макрон одета в Alexandre Vauthier, а для встречи гостей дневного приема One Planet в Елисейском дворце она выбрала пальто Balmain.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина после своего брутального образа, не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз первая рекетка Украины разделась на камеру для известного мужского журнала XXL.