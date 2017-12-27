Иван Дорн заставил артистов спеть на украинском в своем пародийном клипе - ВИДЕО

Соответствующие видео можно посмотреть на youtube-канале артиста.

Отметим, что песню "Мастерской огонек" скандальный украинский исполнитель записал при участии Yuko и группы Constantine. В частности, клип представляет собой пародию на традиционные телепередачи "новогодних огоньков".

Кстати, в самом видеоклипе Дорн поет на русском и появляется на сцене в роли пьяного Деда Мороза. В свою очередь артисты Yuko, Гурт [О] и Constantine спели на украинском.

В сети пользователи стали активно обсуждать творчество Дорна. Так, некоторые из них отметили: "Простите, не смог до конца досмотреть. Понимаю, что это "стеб", но не "зашло", увы", - пишет Павел Пличко.﻿

"Жесть какая", - пишет Вячеслав Кислый.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский певец Иван Дорн получил звание "лучшего артиста России" по версии "MTV Россия".