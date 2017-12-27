21-летнего брата Рианны застрелили на Барбадосе - ФОТО

Так, в своем посте исполнительница рассказала, что ее брату Тэвоу Кайсину Аллейн было всего лишь 21 лет. Он погиб спустя всего несколько часов после того, как они отпраздновали Рождество вместе. В частности, своими словам скорби Рианна сопроводила хештегом "конец насилию с применением оружия".

"Покойся с миром, кузен. Не могу поверить, что еще вчера ты был в моих объятиях. Никогда не думала, что это будет последний раз, когда я почувствую тепло твоего тела. Всегда буду любить тебя, парень", - написала печально сестра.

В свою очередь правоохранители выяснили, что парень шел в районе Сент-Майкла около 19.00, когда к нему подошел мужчина и несколько раз выстрелил. Тэвона доставили в больницу, однако, к несчастью, от полученных травм он скончался.

В данный момент сотрудники полиции ищут стрелка и устанавливают мотивы преступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время популярного рождественского фестиваля фейерверков на Кубе произошлел сильнейший взрыв, в результате которого пострадали 39 человек. Среди них шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет.