Всемирно известный музыкант группы "Muse" объявил о скорой свадьбе - ФОТО

28-летняя Эванс призналась, что хотела удивить всех на Рождество, однако не могла больше ждать и поделилась новостью.

Отмечается, что музыкант сделал предложение на островах Фиджи, где молодые отдыхали. Предложение которое так ждала Эванс, случилось через несколько дней после ее дня рождения.

"После слез радости, вздохов шока и разрыва секунды неверия, конечно, я сказала да! Я не могу представить нашу жизнь отдельно. Я представляю себе светлое будущее, полное любви и света, семьи и друзей, моменты, которые превращаются в заветные воспоминания и жизнь чистого блаженства", - рассказала невеста.

Добавим, что для 39-летнего Беллами это будет первым браком.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", известная украинская актриса Руслана Писанка устроил свадьбу в этностиле со своим мужем Игорем. Так, похудевшая звезда на 31 кг была в белоснежное платье с вставками голубой вышивкой и нежно романтическими локонами.