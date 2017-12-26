02:00 26.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украину посетил Санта Клаус

Санта Клаус в рамках своего ежегодного мирового вояжа залетел и в Украину. Об этом свидетельствуют данные NORAD Tracks Santa.

Украину посетил Санта Клаус

Согласно маршруту, виртуальный Санта пролетел и над оккупированными территориями ОРДЛО, далее он посетил Киев, позже отправился во Львов и Ужгород. После этого он направился дальше в города Восточной Европы. В этом году Санта уже успели распространить более семи млрд подарков свои почитателям. Новогодний дедушка также посетил Польшу, Германия, Венгрию, Прибалтику, Францию, Италию. Везде он скандировал только одну единственную фразу: "С Рождеством!" и "Всех удачного Рождества!".

Сейчас Санта пересекает Тихий океан направляясь на исходныи позиции в Вашингтоне его уже заждались американские малыши. Американские ВВС пообещали взять эскорт с оленями Санты под надежную охрану.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 25 декабря, украинцы отмечают католическое Рождество. Петр Порошенко поздравил наших граждан с этим праздником.

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