12:18 26.12.2017 | Культура | Новости
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Ким Кардашьян покрасила волосы в голубой цвет - ФОТО

Американская звезда Ким Кардашьян продолжает экспериментировать с внешностью. Так, несмотря на то, что девушка до этого времени надавала предпочтение исключительно длинным волосам. Сегодня модель появилась с короткой стрижкой и с голубыми волосами.

Ким Кардашьян покрасила волосы в голубой цвет - ФОТО

Соответствующие снимки появились в ее стилиста Криса Эпплтона на странице в Instagram.

Отметим, что супруга Канье Уэста провела вечер вместе с 4-летней дочерью Норт и 2-летним сыном Сейнтом: семья посетила детскую рождественскую вечеринку.

Ким была в голубом тотал-луке: коротком топе, дубленке, брюках и ботильонах. Образ звезда дополнила золотым украшением с кулоном. Примечательно, что дети знаменитости оделись менее ярко: малыши были в спортивных костюмах черного цвета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", австралийская авиакомпания Qantas не пропустила в зал ожидания певицу Джоанну Кейтрал из-за того, что она была обута в угги.

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