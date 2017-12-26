Ким Кардашьян покрасила волосы в голубой цвет - ФОТО

Соответствующие снимки появились в ее стилиста Криса Эпплтона на странице в Instagram.

Отметим, что супруга Канье Уэста провела вечер вместе с 4-летней дочерью Норт и 2-летним сыном Сейнтом: семья посетила детскую рождественскую вечеринку.

Ким была в голубом тотал-луке: коротком топе, дубленке, брюках и ботильонах. Образ звезда дополнила золотым украшением с кулоном. Примечательно, что дети знаменитости оделись менее ярко: малыши были в спортивных костюмах черного цвета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", австралийская авиакомпания Qantas не пропустила в зал ожидания певицу Джоанну Кейтрал из-за того, что она была обута в угги.