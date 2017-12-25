В Украине снимут историческую драму "Довбуш"

Как сообщается на странице Госкино в Facebook, проект этой картины стал победителем 10-го конкурсного отбора Госкино.

Режиссер картины – известный украинский кинематографист, автор фильма "Поводырь" Олесь Санин. Сценарий написали Василий Портяк, Максим Черныш и Олесь Санин. Продюсирует фильм Максим Асадчий.

Сумма государственной финансовой поддержки фильма составляет 65 млн грн при общей стоимости производства около 86,7 млн грн. Релиз картины "Довбуш" запланирован на июнь 2019 года.

Для съемок фильма выбраны уникальные природные локации, а также реальные места пребывания исторического героя Олексы Довбуша.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", издание The Independent назвало величайший рождественски фильм всех времен. Им оказалась картина "Квартира" американского режиссера Билли Уайлдера, вышедшая в 1960 году.