Тина Кароль поделилась планами на новогодние каникулы

Также звезда призналась, что проведет это время с сыном Вениамином.

"Мы решили поехать где-то в снежок. Возможно, в Карпаты, возможно, где-то чуть дальше, все равно - вокруг снега. Хочу уделить ему максимум внимания", - сказала она.

Тина Кароль говорит, что в новогоднюю ночь ее ждет четыре концерта – с семи вечера до трех ночи.

А праздничные выступления у Венимамина, который живет и учится в Великобритании, уже завершились.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Киевские власти проинформировали население о начале бесперебойной работе транспорта 31 декабря. Власти сообщили о бесперебойной работе киевского фуникулера в связи с проведением культурных мероприятий на новогодние и рождественские праздники. Кроме того, работа метрополитена и общественного странспорта в направлении Софиевской площади будет круглосуточной.