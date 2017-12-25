10:52 25.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня украинцы празднуют католическое рождество

Сегодня, 25 декабря, украинцы отмечают католическое Рождество. Петр Порошенко поздравил наших граждан с этим праздником. Об этом передает официальный сайт АП.

Сегодня украинцы празднуют католическое рождество

История подсказывает нам, что отмечать Рождество именно 25 декабря верующие начали после Эфесского церковного собора. Этот день считался праздничным в последователей лютеранской и англиканской конфессий, баптистов, а также украинских католиков. По обыкновению, 25 декабря проводится три богослужения в храмах и церквях, которые символизируют рождения Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа. Католики привыкли в этот день украшать свои дома яслями, маленькими фигурками Иисусов и другими святыми. Дети зачастую мастерят деревянные самодельные игрушки и получают подарки в этот день.

Напомним, чт  Верховная Рада сделала день празднования католического Рождества сделал выходным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на новогодние праздники и Рождество киевский транспорт изменит свой график работы.

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