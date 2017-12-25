Сегодня украинцы празднуют католическое рождество

История подсказывает нам, что отмечать Рождество именно 25 декабря верующие начали после Эфесского церковного собора. Этот день считался праздничным в последователей лютеранской и англиканской конфессий, баптистов, а также украинских католиков. По обыкновению, 25 декабря проводится три богослужения в храмах и церквях, которые символизируют рождения Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа. Католики привыкли в этот день украшать свои дома яслями, маленькими фигурками Иисусов и другими святыми. Дети зачастую мастерят деревянные самодельные игрушки и получают подарки в этот день.

Напомним, чт Верховная Рада сделала день празднования католического Рождества сделал выходным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на новогодние праздники и Рождество киевский транспорт изменит свой график работы.