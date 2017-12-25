22:39 25.12.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Китайцы смотрят украинское кино

Китайская компания "Star-D Productions" получила права на показ украинского фэнтези "Сторожевая застава". Об этом говориться на официальном сайте "FILM.UA Group".

Китайцы смотрят украинское кино

Как отмечается, переговоры по приобретению прав начались еще в ноябре на American Film Market. В частности, на одном из самых больших в мире рынков полнометражного контента.

По словам менеджера по международным продажам FILM.UA Distribution, Евгения Драчева, китайский зритель увидит украинский продукт как на больших экранах, так и на ключевых VOD платформах территории.

Кстати, первое украинское фэнтези побило рекорды проката в первый же уикенд и собрало 8,1 млн грн. Поэтому не удивительно, что права на показ фильма "Сторожевая Застава" также приобрели Индия, Казахстан, Молдова, Беларусь, Южная Корея и Кыргызстан.

С каждым годом украинское кинопроизводство выходит на новый уровень, и это не может не радовать ценителей отечественного кинематографа.Стоит отметить, что в бюджете Украины на 2018г. заложено более 1 млрд гривен на развитие украинского кино.

Также зрители Китая смогут оценить и другие украинские видеоработы, -  известный сериал "нюхачи" и мультфильм "Никита Кожемяка".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главные герои первого украинского фильма-фэнтези "Сторожевая застава" появятся на почтовых марках тиражом в 130 тыс. экземпляров. Известно, что на почтовой марке будут изображены герои киноленты Олешко, Илья и Добрыня. 

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