"Антитела": украинская популярная группа планирует побег - ВИДЕО

Отметим, что в основе сюжета отображена реальная история об советском океанологе Славе Курилове, который бросается в воду с борта круизного лайнера для того, чтобы убежать из тоталитарного советскогорежима. За три дня проведенных в море, он преодолевает около ста километров.

Съемка клипа TDME происходила в Одессе. Всем участникам группы довелось находиться продолжительное время в воде, температура которой составляла неболее + 5 С.

Роль Курилова досталась многократному Олимпийскому чемпиону мира - Олегу Лисогору, с которой он справился на отлично.

Соглано словам пловца, он бы повторил подвиг Курилова в погоне за своей мечтой, даже не раздумывая.

Формат видеоработы TDME напоминает короткометражный фильм о силе воли, говорит режиссёр картины Р. Лукин. Не смотря на всю сложность графики и серьезный пост продакшн, клип был представлен всего за месяц.

"Поступок Курилова для меня олицетворяет все то, что происходит сейчас в нашей стране. Мы стараемся освободиться от тех советских фантомов невероятными усилиями, через ошибки и испытания. И сейчас вся наша страна и каждый из нас плывет свои сто километров в открытом океане буквально с акулами", - считает Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитіла".

В данный момент видеоклип TDME собрал более два миллионов просмотров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", огромные очереди желающих попасть на концерт известных рок-романтиков группы "Без Обмежень" говорило о том, что эти ребята будут удивлять киевлян своими зажигательными и по-настоящему романтическими песнями. И это было удивительно - даже больше, поскольку музыканты не представляют своей жизни без любви, чувств и желание выступать перед искренними зрителями, чего они ждали целых 18 лет.