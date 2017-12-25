19:34 25.12.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ани Лорак встретила католическое Рождество с женой пресс-секретаря Путина - ФОТО

Известная украинская певица Ани Лорак продолжает удивлять своих поклонников. На этот раз звезда призналась, что побывала с дочкой на мюзикле "Руслан и Людмила". 

Ани Лорак встретила католическое Рождество с женой пресс-секретаря Путина - ФОТО

За такую возможность она поблагодарила жену пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - Татьяну Навку.  Об этом исполнительница похвасталась на своей странице в соцсети Instagram. По словам Лорак, она с дочкой остались очень довольны после. увиденнего

"Полны эмоций и впечатлений от мюзикла #русланилюдмила", - написала артистка.

Как известно, жена Пескова Татьяна Навка сыграла в мюзикле главную роль, а озвучивала Людмилу в исполнении Навки Ани Лорак. Вместе с тем на премьеру также пришел и сам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Добавим, что 42-летняя Татьяна Навка – советская, белорусская и российская фигуристка, трехкратная чемпионка России и Европы, двукратная чемпионка мира, а также заслуженный мастер спорта РФ. В августе 2015 года уроженка Днепра вышла замуж за Дмитрия Пескова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в киевском концертом зале Дворец Украина неожиданно прошло выступление украинской певицы Ани Лорак. Известно, что популярная исполнительница не выступала в родной стране около трех лет. 

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