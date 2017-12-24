Как прошла премьера фильма "Синяя птица" - ФОТО, ВИДЕО

Героев киноленты на премьерном показе встречали бурными аплодисментами, а некоторые поклонники не смогли удержаться от комплиментов со словами: "браво", "молодцы", "лучшие". Также все желающие охотно брали автографы и фотографировались со звездами, после чего с восторгом отправлялись на просмотр самого фильма.

Во время показа зрители увидели историю "Синей Птицы" по мотивам одноименной сказки Мориса Метерлинка.

"Главные герои экранизации – брат и сестра. В канун рождества дети повстречались с необычной бабушкой, которая попросила излечить ее внучку. В результате они отправились на поиски Синей Птицы. Позже вместе со своими героями ребята поймут, что счастье всегда находилось рядом с ними", - отметила перед премьерой куратор курса "Режиссура" Яна Антонец. Вместе с тем она подчеркнула, что дети не только были актерами киноленты, но и операторами, режиссерами и даже художниками-постановщиками.

По этому поводу актерка Иоланта рассказала, что такое счастье:

При этом режиссер Полина добавила, что съемки фильма длились два дня. Также были очень красивые костюмы и крутые, сказочные декорации.

После премьеры "Синня Птица", ее главный герой Иван Яковлев поблагодарил всю свою семью за поддержку и школу ProCut Young school, поскольку именно она дала ему прекрасную возможность сняться в таком замечательном фильме.

"На протяжении двухдневный съемке было все очень энергично. Можно сказать, что я уже в самом фильме понял, что если какую-то деталь не взять во внимание, то все может действительно испортится", - подчеркнул актер Александр.

Также поделился своими впечатлениями от съемок оператор, Антон:

В свою очередь самая маленькая из актерок Мишель призналась, что совсем недавно она только мечтала увидеть себя на экране. Однако благодаря этой экранизации девочка воплотила все свои прихоти в реальность. По ее словам, она не ожидала, что сниматься в фильме будет настолько круто и весело.

"Я поняла насколько важно в фильме мелкие детали: работа актеров, режиссеров, операторов. Поэтому, пришла к выводу, что эта кинолента только вершина айсберга. А все, что находится под подводой – робота многих людей", - отметила актерка Анастасия.

Добавим, что после премьеры фильма "Синяя Птица" все студенты курса Film Production получили почетный диплом крутого фильммейкера. После чего звезды кинематографии были окружены шариками вспышками фото- и видеокамер, улыбками фанатов. Также актеры с удовольствием фотографировались на фотозоне вместе со своими родителями, друзьями и всеми гостями торжества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", назван лучший рождественский фильм в истории. Им оказалась картина "Квартира" американского режиссера Билли Уайлдера, вышедшая в 1960 году.