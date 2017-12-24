Японский император отпраздновал свой "рубиновый"день рождения

Императору Японии Акихито в субботу исполнилось 84 года. Об этом передает сайт Управления делами императорского двора.
Для всех японцев этот день это национальный праздник, этот день объявлен выходным. Император поблагодарил всех жителей Японии за свою лояльность и заявил, что передаст трон своему родственнику принцу Нарухито, так как он уже не способен выполнять даже церемониальные обязанности по состоянию здоровья. Акихито по традиции уделили особое внимание своим заявлениям о стихийных бедствиях, которые постоянно наводняют японские острова. Император настаивает на том, чтобы правительство усилило помощь пострадавшим от наводнений и цунами.
В императорском дворе также обеспокоены тем, что Нарухито назначил своим приемником непрямого родственника, что может прервать многовековую династию японских императоров.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Японии установили дату отречения императора от престола.