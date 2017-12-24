Японский император отпраздновал свой "рубиновый"день рождения

Для всех японцев этот день это национальный праздник, этот день объявлен выходным. Император поблагодарил всех жителей Японии за свою лояльность и заявил, что передаст трон своему родственнику принцу Нарухито, так как он уже не способен выполнять даже церемониальные обязанности по состоянию здоровья. Акихито по традиции уделили особое внимание своим заявлениям о стихийных бедствиях, которые постоянно наводняют японские острова. Император настаивает на том, чтобы правительство усилило помощь пострадавшим от наводнений и цунами.

В императорском дворе также обеспокоены тем, что Нарухито назначил своим приемником непрямого родственника, что может прервать многовековую династию японских императоров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Японии установили дату отречения императора от престола.