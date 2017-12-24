03:00 24.12.2017 | Общество | Новости
100182551:roman

Японский император отпраздновал свой "рубиновый"день рождения

Императору Японии Акихито в субботу исполнилось 84 года. Об этом передает сайт Управления делами императорского двора.

Японский император отпраздновал свой

Для всех японцев этот день это национальный праздник, этот день объявлен выходным. Император поблагодарил всех жителей Японии за свою лояльность и заявил, что передаст трон своему родственнику принцу Нарухито, так как он уже не способен выполнять даже церемониальные обязанности по состоянию здоровья. Акихито по традиции уделили особое внимание своим заявлениям о стихийных бедствиях, которые постоянно наводняют японские острова. Император настаивает на том, чтобы правительство усилило помощь пострадавшим от наводнений и цунами.

В императорском дворе также обеспокоены тем, что Нарухито назначил своим приемником непрямого родственника, что может прервать многовековую династию японских императоров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Японии установили дату отречения императора от престола.

Поделиться
Читайте также:
 
Рыбалка отличился дебютным голом Стали известны имена судей КСУ Меркель и Макрон настаивают на прекращении огня на Донбассе Украинец стал лучшим теннисистом года среди паралимпийцев
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив