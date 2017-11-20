Умер один из основателей AC/DC Малькольм Янг

Об этой печальной утрате, стало известно из страницы музыкального коллектива в Facebook.

Как отметили коллеги Малькольма, он несколько лет страдал от деменции и мирно скончался в постели, окруженный своей семьей.

Его родственники просили тех, кто хочет почтить память музыканта, не присылать им цветы, а вместо этого пожертвовать деньги в благотворительную организацию "Армия спасения".

Примечательно, что еще в 2014 году Малькольм навсегда покинул AC/DC и завершил выступления по состоянию здоровья. Его место в группе занял его племянник Стивен. Сейчас в коллективе остался только один участник старого состава команды — гитарист Ангус Янг.

Янги родились в Шотландии и переехали в Австралию в 1963 году. В 1964-м Джордж стал одним из создателей The Easybeats, а 10 лет спустя Малькольм и Ангус основали AC/DC.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский актер и режиссер, сценарист, киноактер, Тарас Денисенко умер, в возрасте 52 лет. Он был сыном киноактрисы Натальи Наум и кинорежиссера Владимира Денисенко.