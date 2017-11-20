Памятник из Украины попал в Книгу рекордов Гиннеса

Гранитный монумент, установленный на территории этнографического комплекса Фрумушика-Нова в Тарутинском районе Одесской области официально признали самой высокой в мире статуей чабана. Как сообщается в воскресенье, 19 ноября, на сайте Книги рекордов, высота статуи пастуха составляет 16,43 метра.

Она установлена Александром Палариевым в Одессе, Украина, 1 декабря 2016 года. Палариев создал статую "Овечий пастух во Фрумушике-Нова", используя 152 кубометра лабрадорита, – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские пилоты установили мировой рекорд по дальности полета на самолете Ан-2-100 (модернизированный вариант Ан-2, в народе прозванного "кукурузник").