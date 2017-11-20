Forbes назвал самую богатую молодую звезду года

В этом году данного звания удостоился, 27-летний певец Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd. Отмечается, что молодой певец заработал за прошедший год 92 миллиона долларов, что позволило ему оказаться на первой строчке рейтинга.

Так, второе место досталось 23-летнему Джастину Биберу с заработанными 83,5 миллионами долларов, а замкнула тройку лидеров британская певица Адель с 69 миллионами долларов.

Далее в списке следуют баскетболист Кевин Дюрант более с 60,6 млн долларов, игрок в американский футбол Эндрю Лак и гольфист Рори Макилрой.

А замыкают первую десятку Тейлор Свифт 44 миллиона и модель, а также звезда реалити-шоу Кайли Дженнер 41 миллион долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго возглавляют список самых богатых людей страны. Так, согласно рейтингу ТОП-100 богатейших украинцев, на первом месте находится единственный акционер крупнейшего украинского холдинга СКМ Ринат Ахметов. Его состояние за год выросло на 68% и составило 6,9 миллиардов долларов.