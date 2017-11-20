Бруно Марс стал триумфатором премии American Music Awards

Отмечается, что американский автор и исполнитель Питер Джин Эрнандес, выступающий под псевдонимом Бруно Марс, завоевал премию в главной номинации "Артист года".

В этой номинации Бруно Марс соревновался с дуэтом The Chainsmokers, рэперами Дрейком и Кендриком Ламаром, а также певцом Эдом Шираном.

Кстати, одной победой исполнитель не обошелся, Марс получил призы еще в семи номинациях конкурса, в том числе "Лучшее видео года", "Лучший альбом" и "Лучший мужской исполнитель".

Также в номинации лучший молодой артист победил Найл Хоран, а лучшей исполнительницей — Леди Гага. В номинации для дуэтов и групп победили Imagine Dragons.

В номинации "Лучшая коллаборация" победили Луис Фонси и Дэдди Янки, исполнившие свой хит "Despacito" совместно с Джастином Бибером. Напомним, ранее хит "Despacito" получил "Латинскую Грэмми".

Награды также достались кантри-исполнителю Киту Урбану, диджею Халиду, американской рок-группе Linkin Park, которая выпустила клип на песню "One More Light", посвященную недавно погибшему солисту группы Честеру Беннингтону.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", известный голливудски актер Джейсон Стэтхэм, который сыграл роль в фильмах "Перевозчи", "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и в множество других, на днях принял участие в съемках рекламного ролика в Киеве, на НСК Олимпийский.