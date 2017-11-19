07:00 19.11.2017 | Культура | Новости
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Сегодня мир прощается с основателем группы AC/DC

Сегодня от болезни скончался один из основателей группы AC/DC Малкольм Янг. Об этом передает официальный сайт группы.

Сегодня мир прощается с основателем группы AC/DC

История основания группы началась еще в 80-х годах ХХ столетия, когда Малкольм Янг основал музыкальную группу вместе со своим братом Агнусом. Сам Малкольм стал гитаристом группы AC / DC. Брат умершего музыканта написал довольно длинное письмо о соболезновании о смерти своего брата. Сам Янг является автором многих песен и музыкальных произведений, которые стали хитами эпохи девяностых и нулевых.

"Трудно выразить словами то, что брат значил для меня и какую роль сыграл в моей жизни. Связь, которую мы имели была уникальной и очень особенной", - подчеркнул Малкольм Агнус.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на аукционе в США продали гитару Боба Дилана за 400 тыс долларов. 


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