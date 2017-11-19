05:00 19.11.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Иностранные компании подали заявки на участие в проекте строительства музея Революции Достоинства

Представители 16-ти стран мира будут участвовать в конкурсе построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музей Революции Достоинства".

Иностранные компании подали заявки на участие в проекте строительства музея Революции Достоинства

Об этом сказал представитель компании - организатору конкурса "Рhase 1" Бенджамин Хоссбах. 

По его словам, для реализации проекта были привлечены архитекторы и художники с разных стран мира, в том числе и из таких стран как Финляндия, Швейцария, Германия и Польша. На данный момент на конкурсной комиссии будет рассматриваться 66 заявок, причем более 50 процентов из них это проекты украинских инженеров.

Хоссбах сообщил, что завтра состоится заседание жюри, которые в процессе своей работы примут решение о результатах конкурса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на проект строительства музея Революции Достоинства было потрачено приблизительно  2,5 млн гривен.


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