Группа BRUTTO выступила в Киеве с ударным концертом, - ФОТО, ВИДЕО

В альбом вошли 12 песен на русском, украинском, белорусском и английском языках. В частности, в трек-лист музыканты включили две композиции из репертуара группы "Ляпис Трубецкой", солистом и идеологом которого в свое время был Сергей Михалок.

Речь идет о песне "Матрешка" и "Телевизор", оригинальные версии которых входят в студийный альбом "Матрешка". Выходу альбома "Рокки" предшествовала премьера нескольких синглов. Это композиции "Черный обелиск", "Средние века" и "Роки".

Сочетание ярких пронзительных песен зажигательных белорусских парней, поразили своей неукротимой энергией и харизмой, сплотив на концерте вокруг себя, прекрасную публику. Которая не скрывала бурю эмоций и всем залом подпевали выученные наизусть уже "мировые" хиты.

Выступление BRUTTO - это больше, чем просто концерт. Их песни проницают своей патриотической энергией, неуемной силой духа которая сминает все подряд, укрепляя веру в себя и свой народ.

Отметим, что нынешний тур BRUTTO достаточно символический – совсем недавно группе исполнилось три года. За этот небольшой срок Сергей Михалок и его "Бригада Революционного угара" записали три альбома, сняли 23 клипа, дали сотни концертов в Украине, Европе, США и Канаде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках большого тура одна из ярчайших звезд мировой сцены - финская рок- и оперная певица, экс-участница группы Nightwish Тарья Турунен приедет в Киев.