Брэд Питт закрутил роман с принцессой Монако - ФОТО

Такую информацию сообщило австралийское издание New Ideа.

Отмечается, что в компании представительницы королевского семейства он появился недавно на благотворительном мероприятии LACMA Art Gala в Лос-Анджелесе. Как отмечают СМИ – пара была неразлучна.

Также в издании добавили, что ранее сообщалось что Питт съехался с новой девушкой и никто не был готов увидеть его с принцессой Монако.

Тем временем, представитель голливудского актера отметил, что все слухи о его романе с Шарлоттой Казираги являются вымыслом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские знаменитости не пропустили вручение очередной российской премии в Москве. На этот раз они посетили церемонию награждения от журнала ОК! "Больше чем звезды".