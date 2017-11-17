В сети обнаружили предсмертную записку рэпера Lil Peep - ФОТО

Публикация размещена в Instagram артиста. Так, за день до кончины Lil Peep опубликовал в соцсети фотографию с подписью: "Когда я умру, вы меня полюбите".

Также рэпер выложил фотографию с таблетками во рту, подписав ее: "Да пошло оно!".

Добавим, что Густав оканчивал школу на надомном обучении, и свободного времени для создания музыки у него была уйма. В 17 лет он познакомился с музыкантами из GothBoiClique, которые помогли снять ему первый клип на трек White Tee. Они сотрудничали на протяжении всей его короткой карьеры. В треках Lil Peep звучат депрессивные мотивы, свои тексты он зачитывает, будто вообще не парится шевелить губами. Он смешивал эмо, рок и хип-хоп, чтобы петь о наркотиках и депрессии. Один из его последних опубликованных на YouTube треков, Awful Things, звучит, словно его исполняют очень уставшие рокеры из Panic! at the Disco.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нью-Йорке во время гастрольного тура неожиданно для всех ушел из жизни 21-летний американский рэпер Lil Peep. По словам правоохранителей, молодой парень скорее всего умер от передозировки наркотиков. На это, в частности, намекнул в своём Twitter диджей Bleep Bloop, который был близким приятелем рэпера.