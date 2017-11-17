Умерла звезда "Трех мушкетеров"

В данный момент о дате прощания с Иршем пока ничего неизвестно.

Как отмечается, артист родился 26 июля 1925 года в городской коммуне Л'Исле-Адам. Окончил драматическое отделение Национальной консерватории в столице Франции.

Ирш играл в театрах Парижа, Ниццы и Марселя. На его счету более 20 ролей в фильмах, составивших классику французского кинематографа, в том числе "Собор Парижской Богоматери", "Интриганки", "Асы", "Зовите меня Матильда", "Лечение шоком" и во многих других.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нью-Йорке во время гастрольного тура неожиданно для всех ушел из жизни 21-летний американский рэпер Lil Peep. Тело артиста было найдено перед концертом в Тусоне в его личном автобусе. Так, спустя несколько минут Lil Peep был доставлен в ближайшую больницу, однако спасти его так и не удалось.