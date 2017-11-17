Умер оскароносный композитор Луис Бакалов

На момент смерти музыканту было 84 года. Он умер, находясь в больнице Сан-Филиппо-Нери, где пребывал на лечении от ишемической болезни.

Всю свою жизнь он посвятил музыке, сотрудничал со знаменитыми режиссерами - Федерико Феллини, Пьером Паоло Пазолини, был один из любимых композиторов Квентина Тарантино.

Является автором музыки к фильмам "Сегодня, завтра, послезавтра", "Караваджо", "Джанго освобожденный", "Город женщин" и другим.

Бакалов не раз удостаивался самых престижных наград за свою работу, среди которых премия "Оскар" за лучшую музыку к фильму, а также премия BAFTA в номинации "Лучшая музыка к фильму".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский актер и режиссер, сценарист, киноактер, Тарас Денисенко умер, в возрасте 52 лет. Он был сыном киноактрисы Натальи Наум и кинорежиссера Владимира Денисенко.