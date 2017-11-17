15:20 17.11.2017 | Культура | Новости
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Андрей Малахов впервые стал отцом - ФОТО

Известный российский ведущий и шоумен Андрей Малахов впервые стал отцом. Так, жена Наталья Шкулева подарила своему супругу мальчика весом — 4,020 кг.

Андрей Малахов впервые стал отцом - ФОТО

Как сообщает издание StarHit, ребенок появился на свет в четверг в 23:30 в подмосковной клинике. При этом рост новорожденного  — 54 сантиметра.

В данный момент супруга телеведущего и новорожденный чувствуют себя хорошо. 

Также известно, что сам Малахов при родах не присутствовал, он все это время ждал в палате.

"Имя ребенка нам предстоит еще выбрать — хотим посмотреть на характер малыша. Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!" — сказал ведущий.

Стоит отметить, что Малахов женат на Шкулевой шесть лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная телеведущая и кандидат в Президенты Ксения Собчак впервые показала лицо своего первенца Платона. Известно, что сына звезда родила от своего мужа, актера Максима Виторгана.

 


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