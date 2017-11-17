Андрей Малахов впервые стал отцом - ФОТО

Как сообщает издание StarHit, ребенок появился на свет в четверг в 23:30 в подмосковной клинике. При этом рост новорожденного — 54 сантиметра.

В данный момент супруга телеведущего и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Также известно, что сам Малахов при родах не присутствовал, он все это время ждал в палате.

"Имя ребенка нам предстоит еще выбрать — хотим посмотреть на характер малыша. Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!" — сказал ведущий.

Стоит отметить, что Малахов женат на Шкулевой шесть лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная телеведущая и кандидат в Президенты Ксения Собчак впервые показала лицо своего первенца Платона. Известно, что сына звезда родила от своего мужа, актера Максима Виторгана.