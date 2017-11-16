Умер известный рэпер Lil Peep - ФОТО, ВИДЕО

Как стало известно, тело Lil Peep было найдено перед концертом в Тусоне в его личном автобусе. Друзья музыканта вызвали скорую и полицию. Так, спустя несколько минут Lil Peep был доставлен в ближайшую больницу, однако спасти его так и не удалось.

По словам правоохранителей, молодой парень скорее всего умер от передозировки наркотиков. На это, в частности, намекнул в своём Twitter диджей Bleep Bloop, который был близким приятелем рэпера.

"Я сейчас разбит и потерян, и даже не уверен, что это всё реально. Люблю тебя и буду всегда скучать. Скажите кто-нибудь, что это неправда...", - написал друг певца.

О смерти парня высказался также известный российский рэпер Oxxxymiron.

"Держитесь подальше от опиатов. А если уже - ищите тех, кто поможет. Я знаю немало примеров тех, кто слез", - написал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский актер и режиссер, сценарист, киноактер, Тарас Денисенко умер вчера вечером, 7 ноября, в возрасте 52 лет.