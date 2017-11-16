Серена Уильямс тайно выходит замуж

Об этом сообщает британское издание Mirror.

По данным издания, торжество пройдет в Новом Орлеане. Отмечается, что на мероприятие приглашены 250 человек.

Ожидается, что свадьбу посетят такие знаменитости, как певицы Бейонсе, Келли Роуленд и Сиара, рэпер Джей-Зи и актриса Ева Лонгория. Кроме того, возможно присутствие подруги принца Гарри Меган Маркл.

Известно, что 36-летняя Серена и 34-летний Алексис "не жалели средств на свадьбу своей мечты". Мероприятие обойдется в более чем миллион долларов, его организует Престон Бейли.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинска певица Вера Брежнева удивила эффектным и смелым нарядом на вокальном конкурсе "Успех", организованном каналом СТС, где она работает ведущей. Отмечается, что стоимость ассиметричного кожаного наряда от французского бренда Alexandre Vauthier составляет 3 740 евро, а это около 112 тысяч гривен.