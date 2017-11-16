10:13 16.11.2017 | Культура | Новости
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Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продано за 140 тыс. долларов

Первое издание книги Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере продали на аукционе Bonhams за 140 тысяч долларов. Отмечается, что на книге имеется подпись самой Роулинг.

Первое издание книги

На одной из страниц она собственноручно написала "Для Миры, Настасии и Кая, с большой любовью от Джо", об этом информирует The Herald.

Автор книги подписала ее спустя месяц после публикации первой части о знаменитом мальчике-волшебнике, в конце подписи стоит дата — 27 июля 1997 года.

Напомним, что первый выпуск "Гарри Поттера", изданное 20 лет назад, ушло с молотка за сумму, в три раза превышающую оценочную стоимость. Первоначальная цена лота составляла от 40 до 53 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Инфори", художник-постановщик Саймон Уайтли открыл занавеску титров из трилогии "Матрица", представляющих собой неоново-зеленые потоки иероглифов и цифр. По словам Уайтли, на создание кода его натолкнула японская книга рецептов суши.


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