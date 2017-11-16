Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продано за 140 тыс. долларов

На одной из страниц она собственноручно написала "Для Миры, Настасии и Кая, с большой любовью от Джо", об этом информирует The Herald.

Автор книги подписала ее спустя месяц после публикации первой части о знаменитом мальчике-волшебнике, в конце подписи стоит дата — 27 июля 1997 года.

Напомним, что первый выпуск "Гарри Поттера", изданное 20 лет назад, ушло с молотка за сумму, в три раза превышающую оценочную стоимость. Первоначальная цена лота составляла от 40 до 53 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Инфори", художник-постановщик Саймон Уайтли открыл занавеску титров из трилогии "Матрица", представляющих собой неоново-зеленые потоки иероглифов и цифр. По словам Уайтли, на создание кода его натолкнула японская книга рецептов суши.